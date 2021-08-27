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11:00 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британия вывезла из Кабула 200 котов и собак и завершила эвакуацию

С начала августа Британия вывезла из Афганистана 15 тыс. гражданских, одну тысячу военных, 40 котов и 160 собак.

Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана гражданских лиц, военнослужащих и афганцев, помогавших британцам. С 13 августа было вывезено около 15 тысяч гражданских и тысяча военнослужащих. Об этом сообщил посол Британии в Афганистане Лори Бристоу.

«Пришло время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им», – сказал он в видеообращении, которое разместил в Twitter.

Также на странице министерства обороны Великобритании в Twitter появилось сообщение, что Соединенное Королевство эвакуирует из Кабула 40 котов и 160 собак, которые находились в приюте для бездомных животных, организованном бывшим британским военным Пеном Фартингом.

Операция получила название Ноев Ковчег.

Фартинг начал спасать животных Афганистана в 2006 году. Он во время службы в этой стране понял, что в помощи нуждаются не только люди, но и большое количество животных.

Морпех приютил найденную на улице собаку, которая стала его боевым побратимом. Фартинг даже написал две книги и организовал Фонд помощи афганским собакам и кошкам, существовавший на пожертвования благотворителей.

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Тэги: Афганистан, Британия, животные, эвакуация, Кабул
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