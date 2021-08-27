Талибы формируют новое правительство Афганистана

«Талибан» обещают в течение недели сформировать полный состав правительства, которое будет руководить Афганистаном.

Как сообщил представитель группировки Забихулла Муджахид, уже назначены чиновники для управления ключевыми государственными учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования и национальный банк.

«Трудно предвидеть, будут ли женщины частью кабинета министров. Финальное решение будет принято высшим руководством» – сказал он.

Муджахид сообщил, что состав нового кабинета будет окончательно сформирован через одну или две недели после ухода американцев из Афганистана.

По его словам, экономическое положение страны скоро стабилизируется.

«Падение курса афгани по отношению к иностранной валюте является временным, и это из-за внезапно изменившейся ситуации, она вернется в нормальное русло, как только государственная система начнет функционировать», – сказал он.

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