В РФ отменили фестиваль с участием лидера Rammstein

Накануне была сорвана репетиция группы Линдеманна. Организатор сообщил, что полиция блокировала все машины.

В российской Твери отменили фестиваль, на котором должен был выступить лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об этом сообщил организатор фестиваля – руководитель холдинга Афанасий Максим Ларин во ВКонтакте.

Мероприятие было запланировано на 29 августа. А в субботу ночью к Линдеманну в гостиничный номер пришли силовики.

«Друзья! Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали. Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолетов у нас нет», – написал Ларин.

Он предложил площадку, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще. Также он отметил, что установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов.

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