В ВСУ подвели итоги суток обострения на Донбассе
Десять военнослужащих были ранены. Обстрелы сепаратистов повредили объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди местного населения нет.
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего было ранено 10 военнослужащих. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает пресс-центр Минобороны.
Как сообщается, в результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четверо – боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья – удовлетворительное.
С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. За текущие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Накануне враг неподалеку Троицкого обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки сепаратисты трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также противник совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевка из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.
В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.
У населенного пункта Красногоровка незаконные вооруженные формирования трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи н.п. Травневое наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение, уже второй раз в течение недели. Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Гранитного наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. У Южного сепаратисты вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов. Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.