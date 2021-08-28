В США невакцинированный учитель вызвал вспышку COVID в школе

Опасность заражение зависела от того, насколько близко дети сидели к учителю. Заразились восемь из десяти учеников в первых двух рядах.

В Калифорнии невакцинированный учитель снимал на уроках маску, в результате чего заразил коронавирусом половину класса. В дальнейшем это привело к всплеску заболеваемости коронавирусом в школе. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на исследование Центра США по контролю над заболеваниями.

Специалисты этого ведомства тщательно изучили причины всплеска заболеваемости коронавирусом в одной из школ штата Калифорния – как раз во время распространения штамма Delta.

«С 23 мая по 12 июня 2021 года 26 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировали у учащихся начальной школы округа Марин в Калифорнии и их семей после контакта с невакцинированным зараженным учителем», – указывается в сообщении.

Отмечается, что в одном из классов уровень заражений составил 50%, причем риск зависел от того, насколько близко дети сидели к учителю. Заразились восемь из десяти учеников в первых двух рядах.

В связи с этим в CDC напоминают, что вакцины эффективно защищают от штамма Delta, но риск передачи коронавируса среди непривитых лиц повышен.

Чтобы обучение в школе было безопасным, в дополнение к вакцинации «важно тщательно соблюдать нефармацевтические методы предотвращения, включая масочный режим», подчеркивают эпидемиологи.

Тэги: США, учитель, вакцинация, covid