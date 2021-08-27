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20:00 29 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кабуле прогремел сильный взрыв вызванный США

Американские силы нанесли в воскресенье военный удар по Кабулу, целью которого было взорвать автомобиль с террористом-смертником.

В столице Афганистана Кабуле сегодня, 29 августа, прогремел сильный взрыв.

Как выяснилось, США были причастны к сегодняшнему взрыву в Кабуле возле аэропорта, в результате чего погибло два человека, трое ранены.

По предварительной информации, ракетный удар был нацелен по боевикам «ИГИЛ».

«Американские силы нанесли в воскресенье военный удар по Кабулу, целью которого было взорвать автомобиль с террористом-смертником, целью которого было взорвать аэропорт», – говорится в сообщении.

Оофициальные лица на условиях анонимности заявили, что удар был нанесен по подозреваемым боевикам «ИГИЛ».

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Тэги: взрыв, США, жертвы, ИГИЛ, Кабул
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