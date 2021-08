В Кабуле прогремел сильный взрыв вызванный США

В столице Афганистана Кабуле сегодня, 29 августа, прогремел сильный взрыв.

Как выяснилось, США были причастны к сегодняшнему взрыву в Кабуле возле аэропорта, в результате чего погибло два человека, трое ранены.

По предварительной информации, ракетный удар был нацелен по боевикам «ИГИЛ».

«Американские силы нанесли в воскресенье военный удар по Кабулу, целью которого было взорвать автомобиль с террористом-смертником, целью которого было взорвать аэропорт», – говорится в сообщении.

Оофициальные лица на условиях анонимности заявили, что удар был нанесен по подозреваемым боевикам «ИГИЛ».

JUST IN – Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM

