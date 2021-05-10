Врач рассказал, кому не рекомендуется есть арбузы

Кому не рекомендуется есть арбузы и каких правил стоит придерживаться при его употреблении, рассказала врач-диетолог.

При каких заболеваниях не рекомендуется есть арбузы и каких правил стоит придерживаться при его употреблении. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Ксения Селезнева, сообщает портал Russia Today.

Специалист в интервью отметила, что арбуз не рекомендуется употреблять страдающим от диабета из-за высокого содержания сахара в ягоде.

«Мы рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что все-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее», — заявила Селезнева.

Кроме того, врач посоветовала употреблять арбуз в первой половине дня ‒ для того, чтобы не оказывать серьезную нагрузку на мочевыделительную систему перед сном. Поскольку его прерывание чревато негативными изменениями в пищевом поведении в течение следующего дня.

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