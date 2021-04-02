ВОЗ призывает страны Европы не закрывать школы на карантин

Представители Всемирной организации здравоохранения призывают, чтобы школы в Европе начали работу и оставались открытыми.

Создать условия для того, чтобы школы оставались открытыми, должно руководство стран.

Об этом заявил директор регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

«Пандемия спровоцировала наиболее катастрофический образовательный сбой в истории. Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось в течение всего времени, – отметил он.

По его словам, пребывание детей в школах имеет большое значение для их обучения, психического здоровья и социальных навыков.

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