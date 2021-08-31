Известны полезные свойства грецких орехов

Ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень «плохого» холестерина и не способствует набору веса.

Ученые из США и Испании установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации, сообщает ScienceDaily.

Как известно, грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой, которая относится к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Ранее было доказано, что у людей, регулярно употребляющих в пищу орехи, реже развиваются сердечные заболевания и случаются инсульты.

В ходе нового исследования специалисты выяснили причину. Оказалось, что грецкие орехи не только снижают уровень плохого холестерина, но и изменяют соотношение размеров его частиц в лучшую сторону.

«Частицы холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) бывают разных размеров. Маленькие плотные частицы чаще связаны с атеросклерозом, зубным налетом или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях», – уточнил руководитель исследования Эмилио Росо, директор Клиники липидов Службы эндокринологии и питания Клинической больницы Барселоны.

Авторы посвятили свою работу изучению того, способствуют ли грецкие орехи здоровому старению. Они наблюдали за 708 здоровыми людьми в возрасте от 63 до 79 лет которые проживали в Барселоне и Калифорнии.

Участников разделили на рабочую и контрольную группы. Первая в течение двух лет ежедневно получала по полстакана грецких орехов. У представителей обеих групп проверяли уровни холестерина, а также концентрацию и размер частиц липопротеинов.

Через два года у участников из рабочей группы уровень общего холестерина снизился в среднем на 8,5%, содержание ЛПНП – в среднем на 4,3%, а наиболее вредных мелких частиц ЛПНП – на 6,1%. Также у них не зафиксировали значимой прибавки в весе.

«Ежедневное употребление горсти грецких орехов – простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Многие люди беспокоятся о нежелательной прибавке в весе, когда включают в свой рацион орехи. Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не способствуют набору веса», – подчеркнул Росо.

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