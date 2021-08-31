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19:00 31 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пентагон заявил о завершении войны в Афганистане

Военная миссия США в Афганистане длилась почти 20 лет и завершилась выводом войск. С 31 августа власть полностью перешла талибам, в одном регионе не сдается сопротивление.

Спикер Пентагона Джон Кирби объявил во вторник, 31 августа, об окончании войны в Афганистане, сообщает CNN.

«Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена», – сказал он.

Также Кирби сообщил, что Пентагон «не предполагает роли военных для помощи» в вопросе дальнейшей эвакуации из Афганистана.

Также телеканал сообщает об активизации боевых действий в районе Панджшерской долины, где находятся силы Фронта национального сопротивления против движения «Талибан».

«На перевале Хавак, ведущем в Панджшер, продолжаются тяжелые бои. У нас до самого последнего момента не было доступа к интернету. Силы сопротивления находятся в уезде Пули-Хисар и столкновения продолжаются. «Талибан» потерял сотни человек», – заявил телеканалу командир сопротивления.

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Тэги: США, война, Афганистан, Пентагон, Кабул
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