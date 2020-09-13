НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
07:21 01 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль

Картиной режиссера Педро Альмодовара открывается сегодня Венецианский кинофестиваль. В основную конкурсную программу включен и украинский фильм.

Ведущая церемонии Серена Росси и директор фестиваля Альберто Барбера

Фильм «Параллельные матери» испанского кинематографиста входит в число самых ожидаемых премьер этого года.

Чаще всего кинокритики накануне венецианского биеннале пишут про ленту «Рука Бога» Паоло Соррентино, снятого для стримингового сервиса Netflix, биографическую картину «Спенсер» о принцессе Диане, работу Ридли Скотта «Последняя дуэль», «Дюну» Дени Вильнева и «Силу Собаки» с Бенедиктом Камбербэтчем в одной из главных ролей.

В основную конкурсную программу также включен украинский фильм «Отблеск». Его героем стал хирург, оказавшийся в плену у российских военных в Донбассе.

Источник:
Тэги: Венецианский кинофестиваль
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.09.2020 04:13
Кончаловский получил приз жюри Венецианского кинофестиваля
ТОР
02.09.2018 01:10
На Венецианском фестивале российский режиссер поддержал Сенцова
ТОР
08.09.2013 08:37
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил документальный фильм
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com