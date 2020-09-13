Сегодня открывается Венецианский кинофестиваль

Картиной режиссера Педро Альмодовара открывается сегодня Венецианский кинофестиваль. В основную конкурсную программу включен и украинский фильм.

Фильм «Параллельные матери» испанского кинематографиста входит в число самых ожидаемых премьер этого года.

Чаще всего кинокритики накануне венецианского биеннале пишут про ленту «Рука Бога» Паоло Соррентино, снятого для стримингового сервиса Netflix, биографическую картину «Спенсер» о принцессе Диане, работу Ридли Скотта «Последняя дуэль», «Дюну» Дени Вильнева и «Силу Собаки» с Бенедиктом Камбербэтчем в одной из главных ролей.

В основную конкурсную программу также включен украинский фильм «Отблеск». Его героем стал хирург, оказавшийся в плену у российских военных в Донбассе.