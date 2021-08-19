На Укрзализныце разоблачили преступную схему

Злоумышленники подделали официальную документацию и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам.

Правоохранители разоблачили преступную схему растраты бюджетных средств должностными лицами АО Украинская железная дорога и служебного подлога. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2019 году чиновник производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала Юго-Западная железная дорога АО Украинская железная дорога по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть тремя миллионами гривен бюджетных средств, – говорится в сообщении.

Благодаря своевременным действиям, на деньги наложен арест, а затем предупреждено нанесение ущерба государству.

Двум должностным лицам Конотопской дистанции пути регионального филиала Юго-Западная железная дорога АО Украинская железная дорога и директору частной коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений – служебный подлог по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК) и оконченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК).

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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