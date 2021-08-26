НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
15:00 02 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия не согласна с позицией США и Украины по СП-2

Российский газопровод не несет в себе угрозу для Украины и для Европы, заверил Песков.

В Москве не согласны с позицией Украины и США по газопроводу Северный поток-2, озвученной накануне президентами стран, сообщает ТАСС в четверг, 2 сентября.

«Вы знаете, что проект близок к завершению. Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник:
Тэги: Путин, США, газ, газопровод, СП-2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.08.2021 17:00
У США и Украины нет разногласий по СП-2
ТОР
23.08.2021 15:00
Известна дата завершения строительства СП-2
ТОР
19.08.2021 18:00
СП-2 – это формат оружия – Зеленский
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com