Россия не согласна с позицией США и Украины по СП-2

Российский газопровод не несет в себе угрозу для Украины и для Европы, заверил Песков.

В Москве не согласны с позицией Украины и США по газопроводу Северный поток-2, озвученной накануне президентами стран, сообщает ТАСС в четверг, 2 сентября.

«Вы знаете, что проект близок к завершению. Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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