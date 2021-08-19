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17:00 02 Сентября 2021 0 Комментарии
Россия ожидаетначать поставки по СП-2 в этом году
В России считают, что газопровод смогут сертифицировать и ввести в эксплуатацию до конца года.
Минэнерго России ожидает, что поставки газа по Северному потоку-2 начнутся уже в этом году. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил глава ведомства Николай Шульгинов, пишет ТАСС.
«Думаю, прокачка газа по Северному потоку-2 начнется в этом году», – сказал он.
Такие же ожидания озвучил глава Газпрома Алексей Миллер.
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Тэги: Россия, газопровод, СП-2, поставка газа
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