Россия ожидаетначать поставки по СП-2 в этом году

В России считают, что газопровод смогут сертифицировать и ввести в эксплуатацию до конца года.

Минэнерго России ожидает, что поставки газа по Северному потоку-2 начнутся уже в этом году. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил глава ведомства Николай Шульгинов, пишет ТАСС.

«Думаю, прокачка газа по Северному потоку-2 начнется в этом году», – сказал он.

Такие же ожидания озвучил глава Газпрома Алексей Миллер.

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