Россия требует эмбарго на поставку оружия Украине

Международное сообщество должно добиваться введения запрета на поставку вооружений в Украину, заявила Захарова.

В МИД России заявляют о необходимости ввести эмбарго на поставку оружия Украине. С таким заявлением в четверг, 2 сентября, выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны в Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – сказала она.

Также она прокомментировала решение США выделить Украине 60 млн долларов на военную помощь. По ее словам, такие действия «направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве».

«Это непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и ведет к эскалации боевых действий», – заявила Захарова.

Она сравнила это решение с предложением сахара больному диабетом.

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