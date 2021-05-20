НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:00 03 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия требует эмбарго на поставку оружия Украине

Международное сообщество должно добиваться введения запрета на поставку вооружений в Украину, заявила Захарова.

В МИД России заявляют о необходимости ввести эмбарго на поставку оружия Украине. С таким заявлением в четверг, 2 сентября, выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны в Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – сказала она.

Также она прокомментировала решение США выделить Украине 60 млн долларов на военную помощь. По ее словам, такие действия «направлены на поддержку агрессивных милитаристских настроений в Киеве».

«Это непосредственно и самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и ведет к эскалации боевых действий», – заявила Захарова.

Она сравнила это решение с предложением сахара больному диабетом.

Источник:
Тэги: Украина, Россия, война, эмбарго, поставка оружия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.05.2021 18:00
Урегулирование конфликта на Донбассе на 99% зависит от РФ – Зеленский
ТОР
23.01.2018 07:32
Почему Путин не отправит войска на Киев
ТОР
27.09.2017 13:28
Жительница Москвы отдала все свои деньги мошенникам, узнав о войне России и Украины
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com