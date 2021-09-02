Папа Франциск по ошибке процитировал Путина

В пространном интервью испанскому радио папу римского Франциска спросили о том, что он думает об уходе американцев из Афганистана.

Папа ответил, что был тронут словами Ангелы Меркель, которую он назвал одной из величайших личностей в мировой политике.

Понтифик попытался перевести эти слова на испанский: «Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и строительства демократии в других странах, игнорируя традиции их народов».

Хотя, как пишет Guardian, эта фразу можно интерпретировать по-разному, папа отметил, что почувствовал в ней мудрость.

Слова эти, однако, произнесла не Меркель. Это заявление сделал Путин во время визита немецкого канцлера, когда он обвинил Запад в попытке построить в Афганистане демократию по своим лекалам.

Меркель на пресс-конференции с Путиным признала, что попытки создать условия для того, чтобы афганцы могли сами определить свое будущее, не привели к успеху.

«Мы не хотели навязывать какую-либо систему Афганистану», – подчеркнула Меркель.

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