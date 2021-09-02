Папа Франциск по ошибке процитировал Путина
В пространном интервью испанскому радио папу римского Франциска спросили о том, что он думает об уходе американцев из Афганистана.
Папа ответил, что был тронут словами Ангелы Меркель, которую он назвал одной из величайших личностей в мировой политике.
Понтифик попытался перевести эти слова на испанский: «Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и строительства демократии в других странах, игнорируя традиции их народов».
Хотя, как пишет Guardian, эта фразу можно интерпретировать по-разному, папа отметил, что почувствовал в ней мудрость.
Слова эти, однако, произнесла не Меркель. Это заявление сделал Путин во время визита немецкого канцлера, когда он обвинил Запад в попытке построить в Афганистане демократию по своим лекалам.
Меркель на пресс-конференции с Путиным признала, что попытки создать условия для того, чтобы афганцы могли сами определить свое будущее, не привели к успеху.
«Мы не хотели навязывать какую-либо систему Афганистану», – подчеркнула Меркель.