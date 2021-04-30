Путин: Москва восстановит отношения с Украиной «рано или поздно»

Российский президент уверен, что рано или поздно Москва и Киев восстановят отношения в полноформатном масштабе.

Президент России Владимир Путин заявляет, что Москва восстановит отношения с Украиной «рано или поздно». Об этом он сказал на заседании Восточного экономического форума в пятницу, 3 сентября, сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, может ли однажды приехать на Владивостокский или Петербургский экономический форум президент Украины, Путин сказал: «Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано – чем раньше, тем лучше, – в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной».

Напомним, в Кремле комментируя переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского заявили, что встреча президентов показала то, что «Украина и США дружат не для себя, а против России».

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