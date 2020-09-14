В США временно запретили полеты Virgin Galactic

Такое решение связано с отклонением космического аппарата Unity от запланированного курса во время полета 11 июля.

Федеральное авиационное управление США (FAA) временно приостановила полеты космической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. Об этом накануне сообщило BBC.

Указано, что такое решение связано с отклонением космического аппарата Unity от запланированного курса во время полета 11 июля.

«Virgin Galactic не может продолжать полеты аппарата SpaceShipTwo до момента, пока FAA не одобрит окончательный доклад о расследовании нештатной ситуации, или установит, что вызвавшие ее причины не влияют на безопасность населения», – говорится в сообщении.

Опасения американских чиновников связанные с публикацией в журнале New Yorker. Ее автор утверждал, что во время взлета экипаж ракетоплана Unity получил автоматическое предупреждение об отклонении от заданной траектории. По его данным, после отделения от самолета-носителя Unity на некоторое время вышел за пределы отведенного ему воздушного коридора.

По принятым в компании Virgin Galactic правилам, подобное предупреждение должно было привести к прекращению полета. Но этого не произошло, и ракетоплан успешно поднялся на высоту около 85 километров, а затем приземлился.

Как сказано в публикации, через изменения траектории полета Unity рисковал не долететь в запланированного места посадки, так как при снижении его двигатель не работает.

В Virgin Galactic объяснили отклонения от курса неожиданным сильным ветром.

«Хотя траектория полета отличалась от нашего первоначального плана, Unity успешно достиг космоса и безопасно приземлился в космопорта Нью-Мексико, сохраняя управляемость и следуя заданному маршруту. Эти изменения траектории не подвергали пассажиров и экипаж опасности», – говорится в заявлении компании.

Впрочем, FAA решило расследовать эту нештатную ситуацию, в связи с чем полеты Virgin Galactic приостановлены. Из-за этого могут отложить следующую космическую миссию компании, запланированную на конец сентября – начало октября.

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