Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд

Основная причина роста цен на природный газ в Украине – рост котировок на европейских хабах.

Цены на природный газ на ТБ «Украинская энергетическая биржа» (УЭБ) на аукционе в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. гривен за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году.

Так, ООО «Укр Газ Ресурс» продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты – предоплата до 7 сентября.

Как отмечается, это первая продажа газа компанией на УЭБ с начала года. В последний раз компания выходила на биржу в декабре 2020 года.

Основная причина роста цен на природный газ в Украине – рост котировок на европейских хабах, хотя благодаря наличию значительных запасов газа в украинских хранилищах, в том числе у компаний-нерезидентов, цены на газ на украинской бирже ниже европейских (без учета НДС).

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