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06:15 04 Сентября 2021 0 Комментарии
Марсоход NASA добыл первый образец породы
Ровер Perseverance со второй попытки смог получить пробу марсианского грунта и прислал первые фото, подтверждающие это.
Впервые в рамках своей миссии марсоход Perseverance добыл образцы почвы на Красной планете. Об этомсообщили в NASA .
Отмечается, что образец не поврежден и находится в специальном резервуаре.
На марсоходе установлена система сбора и хранения образцов почвы, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. Аппарат просверливает грунт и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар.
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Тэги: Марс, марсоход Perseverance
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