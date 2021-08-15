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06:15 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Марсоход NASA добыл первый образец породы

Ровер Perseverance со второй попытки смог получить пробу марсианского грунта и прислал первые фото, подтверждающие это.

Впервые в рамках своей миссии марсоход Perseverance добыл образцы почвы на Красной планете. Об этомсообщили в NASA .

Отмечается, что образец не поврежден и находится в специальном резервуаре.

На марсоходе установлена ​​система сбора и хранения образцов почвы, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. Аппарат просверливает грунт и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар.

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Тэги: Марс, марсоход Perseverance
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