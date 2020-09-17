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Главная » Украина » Общество
17:30 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Умань прибыли полицейские из Израиля

Полицейские из Израиля вместе с украинскими правоохранителями до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.

В Умань прибыли 11 израильских полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов, сообщает Нацполиция в субботу, 4 сентября.

Указано, что израильские правоохранители прошли инструктаж. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.

Начальник главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, который оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года – Рош га-Шана.

Полицейские из Израиля вместе с украинскими правоохранителями до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.

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Тэги: Израиль, Умань, полиция, хасиды
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