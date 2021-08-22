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Главная » Украина » Политика
20:30 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские десантники прибыли в Германию на учения НАТО

Всего в учениях Saber Junction-2021 будут задействованы военнослужащие из более 20 стран альянса.

Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction-2021 в Германии, в которых будут задействованы военные из более 20 стран НАТО. Об этом сообщает Минобороны в субботу, 4 сентября.

«Вскоре на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center), который находится в Германии, начнутся многонациональные тактические учения Saber Junction-2021″, – говорится в сообщении.

В учениях в районе города Хохенфельс примут участие несколько тысяч военнослужащих более чем из 20 стран НАТО и других государств. Украину будет представлять ротная тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона 81 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Украинские десантники будут отрабатывать учебно-боевые задачи совместно с подразделениями второго кавалерийского полка Вооруженных сил США.

Украинские десантники уже прибыли к месту проведения учений.

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Тэги: НАТО, Германия
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