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Главная » Мир » Политика
21:30 04 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Война в Афганистане: сопротивление заявило об уничтожении 600 талибов

Более тысячи боевиков «Талибана» были захвачены в плен или сдались, утверждает Фахим Дашти.

Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил о ликвидации по меньшей мере 600 боевиков движения «Талибан» в афганской провинции Панджшер за один день. О этом он написал в Twitter в субботу, 4 сентября.

«Около 600 террористов «Талибана» были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра. Более тысячи боевиков «Талибана» были захвачены в плен или сдались», – сообщил Дашти.

По его словам, талибы испытывают трудности с поставками из других провинций страны.

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Тэги: Афганистан, талибы
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