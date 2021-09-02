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21:30 04 Сентября 2021 0 Комментарии
Война в Афганистане: сопротивление заявило об уничтожении 600 талибов
Более тысячи боевиков «Талибана» были захвачены в плен или сдались, утверждает Фахим Дашти.
Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил о ликвидации по меньшей мере 600 боевиков движения «Талибан» в афганской провинции Панджшер за один день. О этом он написал в Twitter в субботу, 4 сентября.
«Около 600 террористов «Талибана» были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра. Более тысячи боевиков «Талибана» были захвачены в плен или сдались», – сообщил Дашти.
По его словам, талибы испытывают трудности с поставками из других провинций страны.
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Тэги: Афганистан, талибы
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