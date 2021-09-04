Талибы начали розыск проституток, обслуживавших американцев

Боевики движения начали розыск секс-работниц, которым по законам шариата может грозить смертная казнь.

Так теперь выглядит Кабул при власти талибов



Как сообщает The Sun, у террористов есть уже множество данных о работницах сферы секс-услуг. Особо боевики пытаются вычислить тех, кто предоставлял за деньги услуги сексуального характера европейцам или американцам.

«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, присутствуют явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», — заявил анонимно источник издания.

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