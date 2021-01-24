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08:51 05 Сентября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Полиция разогнала жителей Петербурга, которые пришли на открытие памятника собаке писателя Довлатова

Открытие инсталляции состоялось в сквере Довлатова в рамках фестиваля «День Д».

По словам очевидцев, около десятка человек в форме требовали у присутствующих разойтись под предлогом того, что «массовое мероприятие не согласовано».

Организатора мероприятия Анастасию Принцеву задержали за «проведение несанкционированной акции» и увезли в отдел полиции. Ей вменяют статью о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания. При этом фестиваль «День Д» полностью согласован с петербургскими властями.

Это уже второй памятник фокстерьеру Глаше в городе. Он представляет из себя стальную доску с вырезанным абрисом собаки. Первый памятник – стальная фигура Глаши – был установлен 3 сентября на улице Рубинштейна рядом с памятником Сергею Довлатову.

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Тэги: Россия, памятник, полиция
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