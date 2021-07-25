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Главная » Мир » Политика
13:30 05 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США обратились к РФ в связи с годовщиной Минского протокола

Американская сторона призывает российские власти полностью выполнить свои «минские обязательства».

В седьмую годовщину подписания Минского протокола (Минск-1) Соединенные Штаты призвали Россию вывести свои войска из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook 5 сентября.

«Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины», – говорится в заявлении.

Также Вашингтон призывает Москву полностью выполнить свои «минские обязательства», в том числе позволить ОБСЕ продолжить наблюдение на украинско-российской границе и освободить незаконно удерживаемых лиц.

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Тэги: Россия, США, Донбасс, российские войска, Минский протокол
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