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09:00 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден посетит Киев, но не в этом году

В МИД говорят, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.

«Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», – заявил Кулеба в эфире телеканала Интер.

Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Кулеба также заявил, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.

«Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи», – сказал он, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Путиным.

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Тэги: Киев, МИД Украины, байден, зеленский
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