В Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе

Пострадали пять человек. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы в столичную больницу, остальные – в Белую Церковь.

Как сообщает МВД Украины в Telegram, паровой взрыв произошел около 16 часов.

«По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов», – отметили правоохранители.

Состояние пострадавших пока не известно.

Тэги: взрыв, завод