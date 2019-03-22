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00:43 06 Сентября 2021 0 Комментарии
В Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе
Пострадали пять человек. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.
В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. Пострадали пять человек, двое из них госпитализированы в столичную больницу, остальные – в Белую Церковь.
Как сообщает МВД Украины в Telegram, паровой взрыв произошел около 16 часов.
«По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов», – отметили правоохранители.
Состояние пострадавших пока не известно.
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Тэги: взрыв, завод
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