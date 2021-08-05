Монастырский запустил аудит МВД

Новый министр внутренних дел решил провести управленческий и финансовый аудит, чтобы разобраться в ситуации в ведомстве.

Глава МВД Денис Монастырский инициировал проведение управленческого и финансового аудита в ведомстве. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 6 сентября.

Он пояснил, что пауза в его публичности после назначения министром была осознанной.

«Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений», – отметил Монастырский.

«Любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, чтобы понимать, где находишься, что необходимо менять, внедрять, искоренять. Поэтому, по моему поручению, сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работает 350 тысяч человек», – добавил он.

Также Монастырский заявил, что уже готов представить общественности большие системные проекты.

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