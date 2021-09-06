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15:00 06 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве произошло массовое отравление в гимназии

Образцы воды, готовой пищи и продуктов отправлены в Госпродпотребслужбу. Пострадавших – около 200.

В Киеве в одной из гимназий на прошлой неделе произошло массовое отравление. У почти 200 воспитанников учебного заведения были одинаковые симптомы – температура, диарея и рвота. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что 2 сентября после уроков детям в гимназии стало плохо. Домой они добирались уже с симптомами кишечной инфекции. А на следующий день у одной из учениц диагностировали норовирус – один из типов кишечной инфекции.

Остальные пострадавшие анализ пока не сдавали, но отмечается, что вслед за ними инфицировались и некоторые родители.

Сейчас школьников с такими же симптомами по меньшей мере 170. Они учатся в разных классах, со 2-го по 5-й.

Образцы воды, готовой пищи и продуктов отправлены в Госпродпотребслужбу.

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Тэги: Киев, гимназия, Госпродпотребслужба, массовое отравление
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