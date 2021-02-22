Умер один из свидетелей по делу о катастрофе MH17

Суду в Гааге стало известно, что один из свидетелей после ухудшившегося самочувствия скончался.

Один из свидетелей по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, скончался несколько недель назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.

«Суд получил некоторые документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии», – сказал Стинхейс.

Он добавил, что у свидетеля, известного как G9O81, ухудшилось здоровье и при опросе у суда могли возникнуть сложности.

«А сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», – отметил Стинхейс.

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