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Главная » Украина » Общество
07:27 07 Сентября 2021 Просмотров 987   КомментариевКомментарии

В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Россией

Памятник установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского. Решение снести его Киевсовет принял в июле 2021 года.

«Дружба не предполагает убийства, лжи и захвата чужого. Дружба, если когда-либо существовала, закончилась оккупацией Севастополя, Донецка и Луганска. Дружба в будущем невозможна до тех пор, пока Россия не покинет каждый сантиметр украинской земли, не возместит каждую копейку ущерба и пока Президент РФ не извинится перед украинским народом на коленях”, – написала депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Сейчас памятник находится в одной из районных администраций города и должен стать экспонатом будущего Музея тоталитаризма.

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Тэги: Киев, памятник
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