Меркель в последний раз выступила в Бундестаге

Покидающий пост немецкий канцлер выступила с последней речью перед нынешним составом парламента.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 7 сентября, в последний раз выступила перед Бундестагом в преддверии парламентских выборов, сообщает ТАСС.

В ходе выступления она говорила о борьбе с изменением климата, о развитии «зеленой» энергетики, о противодействии терроризму и киберпреступности. Также Меркель призвала вакцинироваться.

Канцлер поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армина Лашета.

«Отнюдь не все равно, кто будет в следующем правительстве. Либо это будет правительство с социал-демократами и «зелеными», которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий», – сказала она.

В ответ на выкрики со стороны фракции Левой партии, Меркель сказала: «Я просто говорю правду».

«Либо в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который на умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее», – продолжала она.

Меркель снова перебили, на что она ответила более эмоционально: «Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не тут – в сердце нашей демократии».

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