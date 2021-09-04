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11:00 08 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС осудил обыски и аресты в Крыму

ЕС не признает противоправную аннексию Крымского полуострова Россией и призывает освободить всех задержанных.

Евросоюз осудил недавно прошедшие в аннексированном Крыму обыски и аресты крымских татар. Задержания незаконны в соответствии с нормами международного права, заявил спикер Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает Европейская правда.

«ЕС осуждает обыски в аннексированом Крыму, что привели к задержанию пяти лидеров крымских татар – Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова, Асана Ахметова, и еще около 50 человек 3 и 4 сентября. ЕС считает эти задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с нормами международного права», – заявил Стано.

Он подчеркнул, что все задержанные граждане Украины должны быть немедленно освобождены.

Именно крымские татары подвергаются преследованиям в Крыму, отметил дипломат.

«Евросоюз призывает РФ придерживаться своих обязательств в рамках международного права и прекратить нарушать права человека жителей Крыма… ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. ЕС не признает и не признает противоправную аннексию Крымского полуострова Россией», – добавил Петер Стано.

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Тэги: ес, крым, аресты, обыски
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