Тимошенко предлагает деньги МВФ потратить на субсидии

Об этом глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады.

«Мы сегодня зарегистрировали законопроект о том, чтобы полученные от МВФ деньги отдать на субсидии. Мы хотим, чтобы этот закон подписали максимум депутатов, нам надо немедленно его принять, потому что после начала отопительного периода и в стране, и в каждой семье будет коллапс. Или в этом зале начнут думать о людях, или эта Верховная Рада никому не нужна!» – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она призвала депутатов объединиться вокруг инициативы «Батькивщины» и поддержать украинские семьи, предоставив им необходимые субсидии.

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