На Донбассе сепаратисты дистанционно минировали территорию

Сепаратисты дистанционно заминировали противопехотными минами ПОМ-2 участок у населенного пункта Екатериновка.

За прошедшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Один украинский военный пострадал. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Кроме того, противник совершил дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное», – сказано в сообщении.

С начала текущих суток сепаратисты соблюдают режим тишины, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Тэги: Донбасс, сепаратисты, враг, минирование территории