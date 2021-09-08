Функции и программы, которые должны быть у хорошей варочной панели

Сегодня в тренде стильные электрические стеклокерамические поверхности, которые в выключенном состоянии выглядят как фрагмент черного стекла на кухонной столешнице.

Варочная панель – центральный элемент кухни. Сегодня в тренде стильные электрические стеклокерамические поверхности, которые в выключенном состоянии выглядят как фрагмент черного стекла на кухонной столешнице. Только когда плита активируется, становится понятно, где расположены конфорки и куда ставить посуду.

Но выбирая новую плиту, кроме экстерьера обращайте внимание и на ее функционал. Разберемся с полезными и важными программами и функциями, которые обязательно должны быть в вашей новой варочной панели.

Распознавание посуды

Стандартный КПД большинства электроплит 65-75%. Соответственно, часть энергии просто рассеивается, но платить за нее все равно приходится. Технология распознавания посуды призвана снизить потери и сделать нагрев более точечным.

Разобраться, как работает варочная поверхность электрическая с распознаванием посуды, а заодно и подобрать оптимальную модель можно на сайте: https://eldorado.ua/plate_and_the-surface/c1039063/12604=79047/.

Мы же выделим основные преимущества:

● уменьшение износа нагревательного элемента;

● снижение нагрева стекла и улучшение отклика при изменении температуры;

● упрощенная забота, поскольку меньше остатков пищи пригорает по сторонам посуды.

У индукционных панелей по умолчанию есть эта функция. В связи с особенностями технологии, плиты адаптируются к разному диаметру посуды и нагревают исключительно ту площадь, которая попадает в поле действия катушки индуктивности. То есть, плита автоматически включается при установке посуды и отключается, когда ее убирают с конфорки.

Управление вытяжкой Hob 2 Hood

Очень полезная функция, ею снабжает свои панели Electrolux, позволяющая в беспроводном режиме установить контакт между варочной поверхностью и фирменной вытяжкой. Такой функцией, например, оснащена индукционная варочная поверхность Electrolux CIL61443C и благодаря ей:

● самостоятельно включает и выключает вытяжку;

● автоматически настраивает скорость работы в зависимости от мощности конфорки;

● регулирует отвод воздуха в зависимости от количества активных конфорок.

С такой функцией больше не нужно думать, когда и на какую мощность запускать вытяжку: умная техника все сделает сама, используя при этом идеально выверенные инженерами параметры.

Плюс, кнопки на панели управления всегда чистые.

Функция Stop & Go

Если вы покупаете обычную электроплиту с нагревательными элементами, позаботьтесь о наличии функции Stop&Go. У разных производителей название может отличаться, некоторые используют более привычное слово “Пауза”, которое точнее отражает задачу.

После нажима на специальную кнопку, конфорка снижает мощность до минимума, но продолжает работать, не остывая полностью. Когда плиту снова нужно будет использовать, за несколько секунд она выйдет на нужную температуру.

Также в панели полезен индикатор остаточного тепла: если он светится красным, значит, конфорка еще очень горячая. Это уберегает от ожогов и позволяет с пользой применить остатки тепла для доведения пищи до готовности или разогрева.