Инфляция в Украине сохранилась на рекордном уровне

На потребительском рынке на 18% подорожали яйца, на 3,6-0,3% выросли цены на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию и рыбу.

Инфляция в Украине в годовом измерении по итогам августа сохранилась на уровне 10,2%. Это максимальное значение с 2018 года, свидетельствуют данные Государтвенной службы статистики в четверг, 9 сентября.

Так, после инфляции 0,1% за июль в августе этого года была зафиксирована дефляция 0,2%, что соответствует динамике цен и в августе прошлого года.

Базовая инфляция в августе была нулевой после дефляции 0,1% месяцем ранее. В августе минувшего года была зафиксирована базовая инфляция 0,1%, соответственно в годовом измерении она снизилась до уровня 7,2%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего (на 18,3% и 5,0%) подешевели овощи и фрукты. На 1,0-0,2% снизились цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сыры.

В то же время на 18% подорожали яйца, на 3,6-0,3% выросли цены на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию, рыбу и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в т.ч. обувь – на 3,7%, одежда – на 2,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на содержание и ремонт жилья на 2,3%, природный газ – на 2,1%, канализацию – на 0,9%, водоснабжение на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в первую очередь за счет подорожания транспортных услуг на 1,9%, топлива и масел – на 1,6%.

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