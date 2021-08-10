Отношение украинцев к Лукашенко резко ухудшилось

Социологи зафиксировали резкое ухудшение отношения украинцев к Александру Лукашенко. Об этом свидетельствует опрос группы «Рейтинг».

Еще в апреле к белорусскому лидеру положительно относились 44% украинцев, сейчас – только 34%. Доля тех, кто относится к Лукашенко плохо выросла с 51% до 59%.

Два года назад Лукашенко был одним из самых любимых зарубежных лидеров в Украине, а сейчас постепенно приближается к своему союзнику Владимиру Путину.

Российского лидера в Украину не любят 81% украинцев. Положительно к президенту России относятся только 15% респондентов.

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