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06:40 10 Сентября 2021 0 Комментарии
Байден ввел обязательные прививки для госслужащих и медиков
Госслужащие в США до сих пор могли выбирать между прививкой и еженедельными анализами, но теперь за отсутствие прививки им грозит увольнение.
Президент США Джо Байден в четверг объявил, что отныне все федеральные госслужащие, а также работники медицинских учреждений, получающих деньги от государства, обязаны сделать прививку от COVID-19.
Госслужащие в США до сих пор могли выбирать между прививкой и еженедельными анализами, но теперь за отсутствие прививки им грозит увольнение.
Всего указ Байдена, по его словам, затронет около 100 млн человек.
В США сейчас полностью привиты всего 54% населения.
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Тэги: США, прививки
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