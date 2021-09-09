Байден ввел обязательные прививки для госслужащих и медиков

Госслужащие в США до сих пор могли выбирать между прививкой и еженедельными анализами, но теперь за отсутствие прививки им грозит увольнение.

Президент США Джо Байден в четверг объявил, что отныне все федеральные госслужащие, а также работники медицинских учреждений, получающих деньги от государства, обязаны сделать прививку от COVID-19.

Госслужащие в США до сих пор могли выбирать между прививкой и еженедельными анализами, но теперь за отсутствие прививки им грозит увольнение.

Всего указ Байдена, по его словам, затронет около 100 млн человек.

В США сейчас полностью привиты всего 54% населения.

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