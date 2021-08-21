Генштаб готовится реагировать на учения Запад-2021

Украинские военные следят за проводением в России и Беларуси крупнейших в Европе учений за 40 лет.

Украинская армия готовится к возможным провокациям в ходе российско-белорусских учений Запад-2021. О принимаемых мерах в пятницу, 10 сентября, рассказал глава Генштаба Валерий Залужный, сообщает Укринформ.

«Российская Федерация и Республика Беларусь проводят плановое мероприятие, о котором они открыто заявляли, и в соответствии с их замыслом проведения учений произошло определенное наращивание непосредственно батальонно-тактических групп вдоль всей государственной границы, а также и на территории Беларуси. Все они отслеживаются нами и мы соответственно готовимся на это адекватно реагировать», – рассказал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, военные Украины ожидают провокаций «везде и прежде всего, в районе проведения операции Объединенных сил. «Почему? Потому что противник использует любой повод, любое средство для того, чтобы показать свое влияние. Поэтому мы ожидаем везде и будем готовы к реагированию где это только возможно», – уточнил Залужный.

При этом он заверил, что украинские границы давно усилены.

Кроме того. Залужный заявил о возможной дискредитации украинских учений Объединенные усилия-2021.

«Распространяются фейки, манипулируются разнообразные информации, в том числе, что касается и неготовности военных и заболеваемости COVID-19. Я вас уверяю, что мы это все понимаем, работаем не только мы, но и другие заинтересованные органы исполнительной власти нашего государства, и пытаемся с этим бороться», – говорит глава Генштаба.

Он заверил, что военные к учениям готовы и «мы их обязательно проведем качественно.

Тэги: генштаб, всу, украинская армия, учения Запад-2021