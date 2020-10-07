В России завели уголовное дело об отравлении семьи арбузом

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отравлении семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка.

По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине «Магнит». Пожилая женщина и ее внучка скончались.

После публикаций в СМИ об отравлении дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

«По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребенок», – сказано в сообщении Следственного комитета РФ.

Следователи выехали в больницу. Кроме того, будут исследованы все продукты, которые находились в квартире.

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