В США будут вакцинировать от коронавируса детей

Специалисты предполагают, что в стране возможно введение вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть уже в конце октября текущего года.

Пока же медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По информации СМИ, это может произойти ближе к концу сентября.

Источник:

Тэги: США, вакцинация, коронавирус