Зеленский подписал указ о соцгарантиях

Зеленский инициировал утверждение правительством Государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье ряда лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших украинских защитников. Для них предусматривается улучшение жилищных условий. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, правительству поручается принять меры по социальной защите, в том числе предусмотрев в проекте госбюджета Украины на 2022 расходы на жилье для данной категории лиц.

Указ касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа: семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО; внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии; семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств; семей погибших участников, лиц с инвалидностью I-II групп вследствие событий во время Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в революции.

Кроме того, Зеленский инициировал утверждение правительством Государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, принимавших участие в боевых действиях на период до 2025 года.

Также глава государства поручил Кабмину обеспечить с 2022 функционирования Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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