Израиль нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС

Террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян, отметили военные.

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по подземным инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом 12 сентября сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

«В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается: «террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью пусков ракет, организации беспорядков на границе, запусков воздушных шаров со взрывчаткой».

Накануне израильская армия сообщила о пуске из сектора Газа ракеты, она была перехвачена системой ПВО Железный купол. В ответ израильтяне нанесли удар по военному комплексу и складу ХАМАС.

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