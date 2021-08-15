В России при крушении самолета погибли четыре человека

Самолет не долетел до пункта назначения четыре километра. Он рухнул в тайге. Погибли три пассажира и один пилот.

В результате крушения пассажирского самолета L-410 в тайге Иркутской области в России погибли четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

«Погибли три пассажира и один пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии», – отмечается в сообщении.

Остальные 12 человек травмированы. Двух человек зажало в салоне самолета, спасатели их деблокируют.

Самолет не долетел до пункта прибытия четыре километра и летел на минимальной высоте.

«Все хорошо, я нормально, людей надо вытаскивать. У меня только что-то с ногой, но нормально. Ходить пока не пробовала. Это произошло уже около (аэропорта, – ред.) Казачинское уже на посадке. Когда мы пошли на посадку, все затрещало», - рассказала выжившая при крушении самолета Елена Полулях.

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