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02:27 13 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Талибы позволили женщинам продолжить учебу в университетах

Представитель движения “Талибан” Абдул Баква Хаккани рассказал о новых правилах на пресс-конференции.

Хаккани сказал, что хиджабы будут обязательными.

По его словам, также будет внедрена гендерная сегрегация: «Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе. Мы не позволим совместного образования».

Хаккани добавил, что перечень учебных предметов также пересмотрят.

Отметим, когда талибы впервые находились у власти, девушкам и женщинам было вообще отказано в праве на образование.

До возвращения талибов, женщины и мужчины совместно учились в университетах. Студенткам не нужно было соблюдать дресс-код, но подавляющее большинство носило платки на голове в соответствии с традициями.

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Тэги: женщины, образование, талибы
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