В Одессе на рынке у женщины украли миллион гривен

На рынке Седьмой километр под Одессой у предпринимательницы из Черновцов вырвали сумки, в которых находилось более одного миллиона гривен.

На 37-летнюю женщину напали пятеро мужчин. На их лицах были медицинские маски. Злоумышленники распылили в лицо жертве газ из баллончика, избили ее и вырвали из рук две сумки с наличностью.

Одна сумка принадлежала пострадавшей, в ней было 153 тысячи гривен и 300 евро, вторая сумка – ее знакомой предпринимательницы, также уроженки Черновцов, в которой находились 760 тысяч гривен и почти три тысячи долларов, отмечает издание.

После нападения мужчины скрылись на автомобиле.

В городе ввели план Перехват, но задержать налетчиков по горячим следам не смогли.

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