НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
04:38 13 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе на рынке у женщины украли миллион гривен

На рынке Седьмой километр под Одессой у предпринимательницы из Черновцов вырвали сумки, в которых находилось более одного миллиона гривен.

На 37-летнюю женщину напали пятеро мужчин. На их лицах были медицинские маски. Злоумышленники распылили в лицо жертве газ из баллончика, избили ее и вырвали из рук две сумки с наличностью.

Одна сумка принадлежала пострадавшей, в ней было 153 тысячи гривен и 300 евро, вторая сумка – ее знакомой предпринимательницы, также уроженки Черновцов, в которой находились 760 тысяч гривен и почти три тысячи долларов, отмечает издание.

После нападения мужчины скрылись на автомобиле.

В городе ввели план Перехват, но задержать налетчиков по горячим следам не смогли.

Источник:
Тэги: Одесса, ограбление, рынок
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.06.2020 13:41
В Одессе на рынке стрельба – ранены два человека
ТОР
13.02.2019 16:19
В Одессе произошло самое тупое ограбление года
ТОР
13.09.2016 07:51
Саакашвили заявил, что одесский рынок до сих пор платит Януковичу
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com