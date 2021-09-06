Талибы представили новые правила обучения в вузах Афганистана

Новые правила в вузах Афганистана предполагают раздельное обучение мужчин и женщин, а также строгий дресс-код в соответствии с традициями ислама, каким его понимают талибы.

Абдул Баки Хаккани, назначенный в конце августа руководством радикального исламистского движения «Талибан» и. о. министра высшего образования Афганистана, в воскресенье, 12 сентября, представил на пресс-конференции в Кабуле свод правил для вузов страны.

Согласно этому документу, обучение в афганских университетах должно проходить раздельно для мужчин и женщин. При этом занятия у студенток должны будут вести, в основном, женщины. Преподаватели-мужчины в женской аудитории тоже допускаются, но только если они следуют законам шариата.

«Совместное обучение (мужчин и женщин. – ред.) противоречит принципам ислама. С другой стороны, оно расходится с национальными ценностями и традициями афганцев», – заявил в этой связи Хаккани.

Он сообщил также, что учащиеся вузов должны будут соблюдать строгие правила в одежде. Так, для женщин станет обязательным ношение хиджаба. Ожидается, что набор предметов, подлежащих изучению в университетах, также будет пересмотрен.

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