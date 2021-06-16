Шмыгаль анонсировал изменение правил карантина

Изменения позволят эффективно сдерживать распространение коронавируса и сохранить экономическую активность, уверены в Минздраве.

Кабмин в ближайшее время утвердит изменения в «карантинное» постановление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает правительственный портал в понедельник, 13 сентября.

По данным Минздрава, за последнюю неделю количество новых случаев заболевания возросло на 6 тысяч, а количество госпитализаций – на 1,5 тысячи. Высокие темпы распространения инфекции наблюдаются в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. В этих регионах также быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

В связи с этим Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

«Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность», – заверил министр Виктор Ляшко.

В свою очередь Шмыгаль подчеркнул важность вакцинации учителей, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения.

«Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону», – добавил премьер.

На совещании участники также обсудили вопросы соблюдения санитарных норм и противодействия подделке COVID-документов. МВД возобновило проверки на соблюдение карантина, а также намерено проверять подлинность сертификатов вакцинации. Нацполиция отслеживает сайты, с которых осуществляется фальсификация документов.

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